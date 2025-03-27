Antalya'da 51 Yaşındaki Adamın Ölü Bulunması: Elektrik Çarpması Şüphesi - Son Dakika
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Antalya'da 51 Yaşındaki Adamın Ölü Bulunması: Elektrik Çarpması Şüphesi

Antalya\'da 51 Yaşındaki Adamın Ölü Bulunması: Elektrik Çarpması Şüphesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şubat ayında annesini ve martta babasını kaybeden 51 yaşındaki Bahadır Yılmaz, evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın elektrikli battaniye kullanırken elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

27.03.2025 12:35  Güncelleme: 12:48
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Antalya'da aynı evde şubat ayında annesini, 16 Mart'ta babasını kaybeden 51 yaşındaki Bahadır Yılmaz, aynı dairede ölü olarak bulundu.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4526 Sokak'ta bulunan evinde tek başına yaşayan Bahadır Yılmaz'dan (51) yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, kapıyı çalmasına ve telefonla aramasına rağmen cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü, 112 Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Balkondan daireye girildi

İtfaiyenin merdiveninden 3. kat balkonuna çıkan görevliler, odanın ortasında Bahadır Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İkamete gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Yılmaz'ın elinde ve vücudunun üzerinde bulunan elektrik kablosu ile yanında elektrikli battaniye bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın elektrikli battaniyeyi fişe takmak isterken elektrik çarpması sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

2 ayda 3 cenaze çıktı

Öte yandan Bahadır Yılmaz'ın komşuları aynı daireden 2 ay içerisinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bahadır Yılmaz'ın 1 Şubat'ta annesi kaybettiği, 16 Mart tarihinde ise polis emeklisi olan babasının aynı evde ölü bulunduğu öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bahadır Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 51 Yaşındaki Adamın Ölü Bulunması: Elektrik Çarpması Şüphesi - Son Dakika

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