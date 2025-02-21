Antalya\'da 578 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda, toplam 578 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir haftada il genelinde yürütülen çalışmalarda; hırsızlık suçlarından 51, dolandırıcılık suçlarından 110, yağma suçlarından 13, cinsel suçlardan 8, öldürme suçlarından 8 ve diğer suçlardan aranan 388 kişi yakalandı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 204 şahıs da bu kapsamda gözaltına alınarak toplam 578 kişi adli mercilere teslim edildi. - ANTALYA