Antalya'da 7 Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 7 Dolandırıcı Tutuklandı

Antalya\'da 7 Dolandırıcı Tutuklandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 7 şüpheli, dolandırıcılıktan tutuklandı.

28.11.2024 15:03
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Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 2 vatandaşın 500 bin TL ve ziynet eşyalarını aldığı tespit dilen 7 şüpheli yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerine müracaatta bulunan R.Y. ve Z.Y. isimli vatandaşlar, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve dosyanın gizlilik içerisinde yürütüldüğünü söyleyip, Antalya Cumhuriyet Başsavcısının ismi bulunan dosya örneklerini whatsapp üzerinden göndererek baskı altına alındıklarını ve yönlendirmeleri sonucunda ikametine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahsa 500 bin TL para ve ziynet eşyasını elden verdiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çok sayıda kamera kaydı inceleyip şüphelilerin A.Y.Ç, M.A.Ç., T.T., M.E.G., M.H.G., E.K. ve Y.B. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Şüpheliler operasyonla yakalanıp gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, 261 Amerikan Doları, 70 Euro, 185 TL, 7 adet cep telefonu ve sim kartı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 7 Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika

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