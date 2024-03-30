Antalya'da 7 Ton Kaçak/Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 7 Ton Kaçak/Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya\'da 7 Ton Kaçak/Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, jandarma tarafından 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, il dışından Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı bilgisi üzerine kamyon durduruldu ve yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.

30.03.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda jandarma tarafından yapılan aramada, 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışından kamyon ile Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı yönünde bilgi alındı. Sürücülüğünü Ö.G. isimli şahsın yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol

ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, sürücü gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 7 Ton Kaçak/Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 7 Ton Kaçak/Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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