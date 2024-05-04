Antalya\'da 8 Milyon Adet Gümrük Kaçağı Boş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesi Serik Caddesi üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şahsa adli işlem yapıldı. - ANTALYA
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