Antalya\'da 97 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 62 ekip 128 personel ile tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda aranması bulunan 97 şahıs yakalanırken, 33 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik 62 ekip ve 128 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranması bulunan 97 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 ile 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

60 noktada uygulama

Ayrıca mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 95 ekip, 298 personelin katılımı ile 60 noktada gerçekleştirilen uygulamada; bin 328 şahıs ile 263 araç sorgulandı. 84 umuma açık yer ile 57 cami ve çevresi kontrol edilirken, 30 şahıs hakkında idari para cezası, 22 araç sürücüsüne ise cezai işlem gerçekleştirildi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çevrelerinde yapılan denetimlerde ise ekipler tarafından 66 Kız Öğrenci Yurdu ve çevresi edildi. Kontrollerde, 5 bin 332 şahıs ve bin 86 araç sorgulanırken, 39 şahsa idari para cezası uygulandı. - ANTALYA