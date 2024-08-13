Antalya'da ahır yangını: 3 inek, 12 keçi telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da ahır yangını: 3 inek, 12 keçi telef oldu

Antalya'da Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta çıkan yangında 3 inek ve 12 keçi telef oldu. Yangın sonucunda 1,5 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi. Ahır sahibinin eşi ise yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ahır yangını: 3 inek, 12 keçi telef oldu

Ahırda 700 saman balyası yanarken, ahır sahibi zararının 1,5 milyon TL olduğunu söyledi

ANTALYA - Antalya'da Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta çıkan ve 3 inek, 12 keçirir telef olduğu

yangın, 1,5 milyon TL'lik maddi hasara neden oldu. Yangına müdahale eden Mehmet Kulaksız'ın eşi Nefise Kulaksız, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde meydana geldi. Samanlığın arka kısmında bulunan elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede ahır ve samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışan Nefise Kulaksız, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zarar 1,5 milyon TL

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 3 inek ve 12 keçi telef olurken, vücudunda büyük ölçüde yanık oluşan 1 boğa kesilmek üzere mezbahaya götürüldü. Ayrıca, tanesi 75-80 TL olan 700'den fazla saman balyası yanarken, ahır ve samanlığın çevresi ile üzerini kapatan saçlar kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangında toplam zararın 1,5 milyon TL olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Mehmet Kulaksız, 3-sayfa, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ahır yangını: 3 inek, 12 keçi telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 00:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da ahır yangını: 3 inek, 12 keçi telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement