Antalya\'da Alacak Verecek Tartışmasında 14 Kişi Yaralandı

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Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 14 kişinin yaralandığı, 18 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda büyüdü. Taraflar, tabanca pompalı tüfeklerle birbirlerine kurşun yağdırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 6'sı tabanca, 4'ü bıçak, 3'ü darp ve 1'i cam kesmesi olmak üzere 14 kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 18'e çıktığı belirtildi. Polis olayda kullanılan 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 bıçağa el koydu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanığı bir vatandaş, "Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi" dedi.

Olay anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı. - ANTALYA