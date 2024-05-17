Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi. Kaza, Aydap Mevkii'nde akşam saatlerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen Polonyalı yaşlı turistin kullandığı araç, refüje çarpıp takla attı, ardından araçta yangın çıktı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak can verdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

17.05.2024 21:18
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Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi.

Kaza, Aydap Mevkii'nde akam saatlerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen Polonyalı yaşlı turistin kullandığı araç, refüje çarpıp takla attı, ardından araçta yangın çıktı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak can verdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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