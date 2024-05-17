Antalya'da alev alev yanan otomobildeki Polonyalı çift hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi.
Kaza, Aydap Mevkii'nde akam saatlerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen Polonyalı yaşlı turistin kullandığı araç, refüje çarpıp takla attı, ardından araçta yangın çıktı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak can verdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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