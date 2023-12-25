Antalya\'da alkol ve hız denetimleri yapıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında 22-25 Aralık tarihleri arasında Antalya merkez ve ilçelerinde alkol ve Radarla hız denetimleri yapıldı. Hafta sonunda artan trafikte, kazaları önlemek maksadıyla yapılan denetimlerde Hız sınırlarını ihlal eden 136 sürücüye toplamda 190 bin 33 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Yapılan alkol denetiminde alkollü olarak araç kullanan 21 sürücüye toplamda 95 bin

662 TL İdari yaptırım para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri geçici süre ile geri alındı. - ANTALYA