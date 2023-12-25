 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da alkol ve hız denetimleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da alkol ve hız denetimleri yapıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından planlanan özel denetimler kapsamında, 22-25 Aralık tarihleri arasında Antalya merkez ve ilçelerinde alkol ve hız denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde hız sınırlarını ihlal eden 136 sürücüye toplamda 190.033 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Ayrıca, alkollü olarak araç kullanan 21 sürücüye toplamda 95.662 TL idari yaptırım para cezası verildi ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındı.

Antalya\'da alkol ve hız denetimleri yapıldı
25.12.2023 - 16:59,
Abone Ol

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında 22-25 Aralık tarihleri arasında Antalya merkez ve ilçelerinde alkol ve Radarla hız denetimleri yapıldı. Hafta sonunda artan trafikte, kazaları önlemek maksadıyla yapılan denetimlerde Hız sınırlarını ihlal eden 136 sürücüye toplamda 190 bin 33 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Yapılan alkol denetiminde alkollü olarak araç kullanan 21 sürücüye toplamda 95 bin

662 TL İdari yaptırım para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri geçici süre ile geri alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Antalya, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da alkol ve hız denetimleri yapıldı - Son Dakika


17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu

Son Dakika
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da alkol ve hız denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement