Antalya'da Alkolle Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Alkolle Kaza: 3 Yaralı

Antalya\'da Alkolle Kaza: 3 Yaralı
22.07.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta kavşakta çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, sürücü alkollü çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde sürücülerden birinin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Manavgat Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden, oteller bölgesine doğru seyreden Sezgin K. yönetimindeki 29 DC 097 plakalı Peugeot marka otomobil ile Kısalar istikametinden Gündoğdu merkeze doğru gelen Melih K. idaresindeki 07 BTZ 473 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Melih K. idaresindeki otomobil kaldırıma savrularak ters döndü. Kazada; Sezgin K., Melih K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet A.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan sürücü Melih K. ile yolcu Ahmet A.K., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1.32 promil alkollü çıktı

Hastanede yapılan alkol testinde, tali yoldan çıkan sürücü Melih K.'nin 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Melih K.'ye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Mahalleli kazaya tepki gösterdi

Kaza sonrası çok sayıda mahalle sakini olay yerine akın etti. Elinde çalı süpürgesiyle yola saçılan parçaları temizleyen bir vatandaş, süpürgesini bir direğe asarak, "Kazalarda işe yarıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Alkolle Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beşiktaş’ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu 4 futbolcu UEFA’ya bildirilmedi
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
16:27
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
16:24
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
16:18
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar
Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
16:06
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
16:00
Yarış Spikeri Esen Gök’ten Üzücü Haber
Yarış Spikeri Esen Gök'ten Üzücü Haber
15:55
RAMS Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
15:42
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 12:38:29. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Alkolle Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.