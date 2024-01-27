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Antalya'da alkollü sürücüden motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Antalya'da alkollü sürücüden motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir BMW otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya\'da alkollü sürücüden motosiklet kazası: 1 ölü
27.01.2024 - 13:27,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde BMW marka lüks otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından motosikletin ters yönden gelerek aracına çarptığını iddia eden otomobil sürücüsünün 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Batuhan K.'nın kullandığı 07 BNM 146 plakalı BMW marka otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Ali Yıldız'ın kullandığı 07 ATZ 347 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Otomobilin çarpmasıyla motosikletten fırlayarak çelik bariyerlerin arasına düşen motosiklet sürücüsü Ali Yıldız (59) olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirirken, motosiklet çarpma noktasından itibaren yaklaşık 100 metre ileriye sürüklendi. Ön sol tarafında büyük hasar oluşan otomobil ile 120-130 metre gittikten sonra durabildi.

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 1.07 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün, motosikletin ters şeritten gelerek kendi aracına çarptığını iddia ettiği bildirildi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanan Sanayi Köprülü kavşak Alanya istikameti, araçların ve Ali Yıldız'ın cansız bedeninin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ali Yıldız'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da alkollü sürücüden motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika


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