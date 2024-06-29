Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Alman vatandaşı kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Side Antik kent girişinde bulunan bir otelde tatil yapmakta olan 70 yaşındaki Alman vatandaşı Emmert Siegfried kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Alman turistin cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi. - ANTALYA