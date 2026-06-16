Antalya'da Altunlar Operasyonu: 33 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Altunlar Operasyonu: 33 Tutuklama

Antalya\'da Altunlar Operasyonu: 33 Tutuklama
16.06.2026 10:30
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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı, 200 milyon TL'ye el konuldu.

Antalya'da kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 43'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sevk edilen 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen suç örgütünün tüm üyelerinin deşifre edilmesi ve örgütün gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerin tespit edilmesi amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli çalışma kapsamında, önceki günlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 ay süren teknik ve fiziki takip

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu KOM ekipleri, şüphelilerin; silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit, nitelikli yağma, örgütün faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tefecilik, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet, mala zarar verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işlediklerini tespit etti.

200 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Yapılan tespitlerin ardından KOM ekipleri, örgüt faaliyetleri kapsamında suça karıştıkları belirlenen toplam 91 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. 91 şüpheliden 22'sinin farklı suçlardan tutuklu olduğu belirlenirken, 69 şüphelinin suç delilleriyle birlikte yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklandığı tespit edilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki mal varlığı ile banka hesaplarına el konuldu.

33 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, 35 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyetince sorgulanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Altunlar Operasyonu: 33 Tutuklama - Son Dakika

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