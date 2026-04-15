Teras katında çıkan yangın korkuttu

15.04.2026 21:35  Güncelleme: 21:49
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi 3847 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dubleks olarak kullanılan teras kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar apartman sakinlerini uyarırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların uyarısı ile apartman sakinleri panikle binayı boşalttı.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye götürüldü

Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı teras katındaki yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma ve duman tahliyesi yaptı. Yangın nedeniyle dairede ve teras katında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Kepez, Son Dakika

