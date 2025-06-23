Antalya'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye

Antalya\'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye
23.06.2025 16:48  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda çatlak kolon nedeniyle tahliye gerçekleştirildi. Zemin katta ciddi hasar tespit edildi, bina mühürlendi ve güvenlik önlemleri alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7 katlı bir apartmanda kolon çatlağı tespit edildi. Zemin kattaki iş yerinde betonun parçalanıp demirlerin eğildiği kolon hasarı nedeniyle apartman tedbir amaçlı mühürlenerek tahliye edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde pazar sabahı meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu fark edince durumu Antalya Valiliği ve ilgili belediyelere bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından, binadaki tüm daire ve dükkanların tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanın çevresi polis ekiplerince emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemi alındı.

En büyük hasar iş yerinde gözlendi

Zemin katta bulunan iş yerindeki taşıyıcı kolonda ise ciddi hasar oluştuğu görüldü. Kolonun sıvası dökülmüş, beton parçalanmış ve içindeki demir donatılar gözle görülür şekilde eğildi. Yapısal bütünlüğünü kaybetmiş gibi görünen kolonun çevresindeki molozlar, oluşabilecek bir tehlikenin işareti olarak değerlendirildi.

"Kolon patlamış, demirler eğilmiş"

Apartman sakinlerinden Ali Polat, cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece bazı sarsıntılar hissettiklerini belirterek, sabah saatlerinde kolonun patladığını gördüklerini söyledi. Polat, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece küçük küçük sarsıntılar olmuştu. O esnada 'tak' diye bir ses geldi. Sabah baktığımızda kolonun patladığını, demirlerin de eğildiğini fark ettik" dedi.

Binada geçmişte de benzer sorunlar yaşandığını aktaran Polat, "10 yıl önce asansör kolonunda da sıkıntı olmuştu. Son depremlerle birlikte bu sorunlar büyümüş olabilir. Zemin kattaki kolonun durumu ciddi. Diğer kolonlar da diklemesine çatlayabilir" diye konuştu.

Bina hakkında alınan karar süreciyle ilgili bilgi veren Polat, "Apartmanda 14 daire ve aşağıda iş yerleri var. Şu anda bina mühürlendi. Yetkililer güçlendirme yapılıp yapılamayacağını değerlendirecek. Eşyaları alabilmek için de kontrollü girişe izin verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece çantamı ve kimliğimi alabildim"

Bir diğer apartman sakini Maral Mehmetova ise "Sabah dükkan sahibi kapısını açınca kolonun parçalandığını görmüş. Komşularla hemen toplandık. Hiçbir eşyamı alamadım, sadece çantamı ve kimliğimi alıp çıktım. Nereye gideceğimiz belli değil. Bunu kimse yapmadı, isteyerek de olmadı, destek bekliyoruz" dedi.

Ekipler incelemeye başladı

Apartmanın mühürlenmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için çalışma başlattığı bildirildi. Binanın güçlendirilip güçlendirilemeyeceğine ilişkin raporun ardından süreç netleşecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şov yaptı Kenan Yıldız’ın hat-trick’i Juventus’a galibiyeti getirdi Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
Galatasaray’da Osimhen’in B planı belli Bir yıldız golcü daha Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
00:33
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
00:13
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
00:07
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 18:29:54. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.