Antalya\'da Apartmanda Kolon Çatlağı Nedeniyle Tahliye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7 katlı bir apartmanda kolon çatlağı tespit edildi. Zemin kattaki iş yerinde betonun parçalanıp demirlerin eğildiği kolon hasarı nedeniyle apartman tedbir amaçlı mühürlenerek tahliye edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde pazar sabahı meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu fark edince durumu Antalya Valiliği ve ilgili belediyelere bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından, binadaki tüm daire ve dükkanların tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanın çevresi polis ekiplerince emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemi alındı.

En büyük hasar iş yerinde gözlendi

Zemin katta bulunan iş yerindeki taşıyıcı kolonda ise ciddi hasar oluştuğu görüldü. Kolonun sıvası dökülmüş, beton parçalanmış ve içindeki demir donatılar gözle görülür şekilde eğildi. Yapısal bütünlüğünü kaybetmiş gibi görünen kolonun çevresindeki molozlar, oluşabilecek bir tehlikenin işareti olarak değerlendirildi.

"Kolon patlamış, demirler eğilmiş"

Apartman sakinlerinden Ali Polat, cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece bazı sarsıntılar hissettiklerini belirterek, sabah saatlerinde kolonun patladığını gördüklerini söyledi. Polat, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece küçük küçük sarsıntılar olmuştu. O esnada 'tak' diye bir ses geldi. Sabah baktığımızda kolonun patladığını, demirlerin de eğildiğini fark ettik" dedi.

Binada geçmişte de benzer sorunlar yaşandığını aktaran Polat, "10 yıl önce asansör kolonunda da sıkıntı olmuştu. Son depremlerle birlikte bu sorunlar büyümüş olabilir. Zemin kattaki kolonun durumu ciddi. Diğer kolonlar da diklemesine çatlayabilir" diye konuştu.

Bina hakkında alınan karar süreciyle ilgili bilgi veren Polat, "Apartmanda 14 daire ve aşağıda iş yerleri var. Şu anda bina mühürlendi. Yetkililer güçlendirme yapılıp yapılamayacağını değerlendirecek. Eşyaları alabilmek için de kontrollü girişe izin verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece çantamı ve kimliğimi alabildim"

Bir diğer apartman sakini Maral Mehmetova ise "Sabah dükkan sahibi kapısını açınca kolonun parçalandığını görmüş. Komşularla hemen toplandık. Hiçbir eşyamı alamadım, sadece çantamı ve kimliğimi alıp çıktım. Nereye gideceğimiz belli değil. Bunu kimse yapmadı, isteyerek de olmadı, destek bekliyoruz" dedi.

Ekipler incelemeye başladı

Apartmanın mühürlenmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için çalışma başlattığı bildirildi. Binanın güçlendirilip güçlendirilemeyeceğine ilişkin raporun ardından süreç netleşecek. - ANTALYA