Antalya\'da Araç Yangını: Aile Kurtuldu

Antalya'da alev topuna dönen ve içerisindeki ailenin son anda dumanları fark ederek kendilerini dışarı attığı otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile misafirlikten dönen Mustafa D.'nin kullandığı 07 SR 484 plakalı Tofaş marka otomobilden duman çıktığını fark eden vatandaşlar korna ve el işaretleri ile araç sürücüsünü uyarmaya çalıştı. İlk başta duruma anlam veremeyen Mustafa D.'nin kullandığı araç birkaç yüz metre ilerledikten sonra motor kısmından bir anda alev aldı. Panikle aracı yol ortasında durduran Mustafa D., eşi ve kızı ile birlikte aracı terk etti.

Geriye demir yığını kaldı

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etse de yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobil patlama riskine karşı yol tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. - ANTALYA