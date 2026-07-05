Antalya'da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Antalya\'da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı
05.07.2026 16:31  Güncelleme: 16:36
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Antalya'da ailesiyle sahile giden 1 yaşındaki Kiraz, otomobil içinde kilitli kaldı. İtfaiye ekipleri cam testeresiyle aracın arka camını keserek çocuğu kurtardı.

Antalya'da araç içerisinde kilitli kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından cam kesici testere yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan varyant bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen Şefik G., hava kapanıp yağmur yağmaya başlayınca toparlanarak eve dönmek istedi. 1 yaşındaki Kiraz ismindeki oğlunu da yanına alarak otomobilini park ettiği noktaya geldi. Küçük çocuğu araç içerisine bırakan Şefik G. yanında getirdiği malzemeleri bagaja yerleştirdikten sonra aracın kapıları bir anda kilitlendi. Araç anahtarının otomobil içerisinde olduğunu fark eden Şefik G. tüm çabalarına rağmen kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlık kurtarma ekibi ilk olarak otomobilin kapısını şerit yardımı ile açmayı denedi. Bu sırada Şefik G. ve yakınları araç içerisinde bulunan küçük çocuğu sakinleştirmek için seferber oldu. Ardından itfaiye ekipleri yaylı cam kırıcı ve cam testeresi ile aracın arka camını keserek küçük çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Küçük çocuk babasına teslim edilirken, baba oğluna sıkı sıkı sarıldı. Camların kapalı olması nedeniyle otomobil içerisinde bir hayli bunaldığı ve terlediği görülen küçük çocuk itfaiye aracında bulunan su yardımıyla serinletildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobilde kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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