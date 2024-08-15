Antalya\'da aranan 2 şahıs yakalandı

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Antalya'da haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Döşemealtı ilçesinde E.Y. ve Ş.B. isimli şahısların arandıkları ve haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Yakalanan şüpheliler, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA