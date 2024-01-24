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Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken cinayete kurban gitti

Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin gösterdiği arazide yapılan aramada cesede ulaşıldı. Ekiplerin bölgede ikinci bir cesedi aradığı öğrenildi. Ali Diken'in kaybolması üzerine ailesi televizyon programı ekibinden yardım istemişti. Şüpheli, sorguda cinayetin işlendiği yeri itiraf etti ve cesedin gömüldüğü yeri gösterdi.

Antalya\'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken cinayete kurban gitti
24.01.2024 - 16:34,
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Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir televizyon kanalında gözaltına alınan şüphelinin gösterdiği arazide yapılan aramada cesede ulaşıldı. Ekiplerin bölgede ikinci bir cesedi aradığı öğrenildi.

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için bir televizyon programı ekibinden yardım istedi. Günlerdir aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. Ekiplerin ikinci bir cesedi arama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken cinayete kurban gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken cinayete kurban gitti - Son Dakika
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