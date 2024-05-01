Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 80 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 215'i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca çalıntı araçlar, ateşli silahlar, kesici aletler ve hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

01.05.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 80 şüpheliden 215'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 268 bin 990 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 80'i yakalandı.

Denetimlerde; 219 bin 20 araç ve 9 bin 265 motosiklet incelendi, çalıntı 5 otomobil, 12 motosiklet yakalandı. Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde; 48 adet ateşli silah, 335 adet fişek, 7 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi 5 adet cep telefonu, 316 milyon değerinde ziynet eşyası, 46 bin euro, bin dolar ile çok sayıda gıda ve giyim eşyası ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement