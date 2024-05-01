Antalya\'da Asayiş Denetimlerinde 215 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 80 şüpheliden 215'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 268 bin 990 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 80'i yakalandı.

Denetimlerde; 219 bin 20 araç ve 9 bin 265 motosiklet incelendi, çalıntı 5 otomobil, 12 motosiklet yakalandı. Ayrıca, yapılan çalışmalar neticesinde; 48 adet ateşli silah, 335 adet fişek, 7 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi 5 adet cep telefonu, 316 milyon değerinde ziynet eşyası, 46 bin euro, bin dolar ile çok sayıda gıda ve giyim eşyası ele geçirildi. - ANTALYA