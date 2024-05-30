Antalya\'da Asayiş Operasyonu: 276 Bin Kişi Sorgulandı, 2 Bin 769 Kişi Yakalandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son bir haftada 276 bin 660 kişi hakkında sorgulama yapıldı, 2 bin 769 kişi yakalandı, 205 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince; "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma, Hırsızlık ve Cinsel Suçlar" başta olmak üzere meydana gelen Asayiş Olayları, Vale ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Denetim Uygulaması ve Antalya Huzur Uygulaması kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Son bir haftada 276 bin 660 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 2 bin 769 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 205 şahıs ise tutuklandı.

Uygulamalarda; 242 bin 835 araç ve 10 bin 650 motosiklet incelendi, çalıntı 3 otomobil, 10 motosiklet yakalandı, 27 işletme denetlendi, 2 işletmeye çeşitli hususlardan idari para cezası uygulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ateşli silah, 30 adet fişek, 3 adet polis üniforması, 4 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu ile çok sayıda gıda ve giyim eşyası ele geçirildi. - ANTALYA