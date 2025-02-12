Antalya\'da Asayiş Uygulamalarında 228 Tutuklama

3.Sayfa

Antalya son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 228 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen kasten yaralama, yağma, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suç kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 195 bin 562 şahıs sorgulandı, 549'u aranan şahıs olmak üzere 1668 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 228 şahıs ise tutuklandı.

Trafik ve motorlu araç kontrollerinde 35 bin 315 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu kontroller sırasında 20 çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ele geçirildi. Ayrıca, 546 geçici konaklama yeri ve 88 kiralık araç firması kontrol edildi, kurallara uymayan 5 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Emniyet birimlerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna karışan 38 kişi hakkında işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise 174 kişiye idari para cezası kesildi.

Son bir haftalık süreçte, suç unsurlarına yönelik aramalarda 63 ateşli silah, 428 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA