Antalya'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı

Antalya\'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı
21.08.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan asayiş uygulamasında 20 kişi gözaltına alındı, birçok iş yeri denetlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında aranan 10 şahıs ve yoklama kaçağı olan 10 şahıs yakalanırken, çok sayıda araç ve iş yerinde de denetim yapıldı.

Kentte kamu düzeninin sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamada 10 bin 479 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 kişi ile yoklama kaçağı durumunda olan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde bin 442 otomobil ve motosiklet incelendi. Hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirilirken, 51 araca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 39 geçici konaklama tesisi, 24 kayıtsız günübirlik adres, 13 kiralık araç firması ve 5 iş yeri kontrol edildi. İncelemeler sonucunda 6 kişiye kayıtsız konaklama yaptırmaktan, 1 günübirlik tesise anlık veri girişi yapmamaktan, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine tütün kullandırmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:00:13. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.