Antalya aşırı yağışlara karşı teyakkuzda

Antalya'da 22–25 Ocak tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklar, yapılan çalışmalar ve muhtemel risklere alınan tedbirler, Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Aşırı Yağış Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda, Antalya genelinde yaşanan sel, su baskını ve müdahale çalışmaları ile 26–27 Ocak tarihleri arasında kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle oluşabilecek muhtemel risklere karşı "Hidrometeorolojik Afetler ve Kış Tedbirleri" kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.

4 bin 532 personel, bin 535 araç ve 184 motopomp görev aldı, kritik noktalarda önlemler alındı

Toplantıda; 22–25 Ocak tarihleri arasında Antalya genelinde etkili olan kuvvetli yağışlara ilişkin meteorolojik veriler, ihbar sayıları, arama-kurtarma faaliyetleri ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ele alındı. 23 Ocak 2026 itibarıyla başlayan yağışlar sonucu, il genelinde su baskını, mahsur kalma ve diğer olaylara ilişkin toplam bin 112'si su baskını olmak üzere bin 194 ihbar alındığı; AFAD, itfaiye, ASAT, emniyet, jandarma ve belediye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde 170 vatandaşımızın güvenli şekilde kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmalarının devam ettiği, kritik noktalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı 4 bin 532 personel ile bin 535 araç, 272 iş makinesi ve 184 motopomp sahada aktif olarak görev aldı. Toplantıda ayrıca altyapı, enerji, tarım ve eğitim alanlarında meydana gelen hasarlara ilişkin yürütülen tespit ve iyileştirme çalışmaları da değerlendirildi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, AFAD Müdürü Necmi Erçin, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı. - ANTALYA