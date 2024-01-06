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Antalya'da ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında, araç 15 metre aşağıya uçarak 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın olduğu yerde bulunan ATV'yi kiralayan işletme görevlisi, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya\'da ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
06.01.2024 - 22:57,
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Antalya'da ATV 15 metreden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin 15 metre aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı. Olay yerinde bulunan ve ATV'yi kiralayan işletmenin görevlisi olduğu belirlenen bir kişi, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Oymapınar Baraj Bölgesine ATV safariye giden grup içerisinde bulunan Günaydın Balcı'nın kullandığı 07 BGE 723 plakalı ATV, Manavgat'a dönüş yolunda Oymapınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlandı. Olay Yerine sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada ATV'yi kullanan ve Almanya'dan Manavgat'ta tatile geldiği belirlenen 55 yaşındaki Günaydın Balcı, olay yerinde yaşamını yitirirken, ATV'de yolcu olarak bulunan Şerafettin Yüksel yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şerafettin Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Günaydın Balcı'nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından İtfaiye kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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