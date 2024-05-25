Antalya'da Baba, Kızını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Baba, Kızını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Baba, Kızını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Papaz Koyu'nda denize giren kızının yardım çığlıklarını duyan baba, kızını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti. Olayda kız çocuğu ve amcası kurtarılırken, baba olay yerinde hayatını kaybetti.

25.05.2024 09:45
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Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Papaz Koyunda denize giren kızının yardım cığlıklarını duyan baba kızını kurtarmak isterken boğularak can verdi.

Olay Mavikent Papaz Koyu Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu aile piknik yaptığı sırada Berfin Ahmet (12) isimli kız çocuğunun denizde yüzmeye başladı. Bu sırada dalgaların artmasıyla suda çırpınmaya başlayan kızının çığlığını duyan babası Habat Ahmet (45) ve amcası Nuri Ahmet (28) kızını kurtarmak için denize girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlarken Berfin Ahmet'in yüzme bilmeyen babası Habat Ahmet'de dalgaların arasında daha fazla tutunamadı. Amca Nuri Ahmet ile kız çocuğu Berfin Ahmet bilinçleri açık hayati tehlikeleri olmaksızın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılıp kıyıya çıkarılırken baba Habat Ahmet olay yerinde 112 ambulans ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Baba, Kızını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Baba, Kızını Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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