Antalya\'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı

Antalya'da balık tutmak için gittiği mendirekte ayağı kayarak beton blokların üzerinden düşen ve yaralanarak mahsur kalan yaşlı adam AFAD ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile balık tutmak için Balıkçı Barınağı'na gelen Atilla Toprak (65), mendireğin deniz kısmına geçti. Dalga kıranın üzerinden kayarak düşen Toprak kayalıkların arasına sıkıştı. Durumu fark eden yaşlı adamın arkadaşı Tarık Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Toprak'ı halat, sedye ve merdiven yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Toprak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi hastanesine sevk edildi

"Ayağı kayıp düştü"

Atilla Toprak ile balık tutmak için bölgeye gelen ve 112'yi arayarak yardım isteyen arkadaşı Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. Ben 112'yi, AFAD'ı, Sahil Güvenliği aradım. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi. - ANTALYA