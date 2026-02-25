Antalya'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı

Antalya\'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı
25.02.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balık tutmak için gittiği mendirekten düşen 65 yaşındaki adam, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da balık tutmak için gittiği mendirekte ayağı kayarak beton blokların üzerinden düşen ve yaralanarak mahsur kalan yaşlı adam AFAD ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile balık tutmak için Balıkçı Barınağı'na gelen Atilla Toprak (65), mendireğin deniz kısmına geçti. Dalga kıranın üzerinden kayarak düşen Toprak kayalıkların arasına sıkıştı. Durumu fark eden yaşlı adamın arkadaşı Tarık Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Toprak'ı halat, sedye ve merdiven yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Toprak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi hastanesine sevk edildi

"Ayağı kayıp düştü"

Atilla Toprak ile balık tutmak için bölgeye gelen ve 112'yi arayarak yardım isteyen arkadaşı Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. Ben 112'yi, AFAD'ı, Sahil Güvenliği aradım. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:56:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da Balık Tutarken Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.