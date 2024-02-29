Antalya'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu

Antalya\'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. İş yeri çalışanı, kümesteki tavukların ölü ve parçalanmış halini görünce şoke oldu. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında ise 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğin kümese girdiği ve sonra geri çıktığı görüldü. İş yeri çalışanı, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını talep etti.

29.02.2024 10:08
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen iş yeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Örnek Mahallesi 1057 Sokak üzerinde bulunan iş yerinin arka bahçesinde kümeste bulunan tavuklar başıboş kurt köpeklerinin saldırısına uğrarken 8 tavuk telef oldu. Her gün olduğu gibi kümesteki yumurtaları toplamak üzere arka bahçeye gelen iş yeri çalışanı Galip Güneş, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

"Kümesten son kez yumurta aldım"

Tavukları yerde cansız vaziyette gördüğünü belirten Galip Güneş, "Kümese baktığımda içerisindeki tavukların da yerde yattığını, bazılarının kafasının olmadığını, bazılarının da vücudunun parçalandığını gördüm. 2 tane tavuk da can çekişiyordu. Hemen gidip güvenlik kamerasına baktığımızda 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğin yan taraftan kümesin olduğu bahçeye girdiğini, bir süre sonra da geri çıktığını gördük. Bu köpekler burada başıboş vaziyette sürekli geçen köpekler. Irmak kenarında daha önce bana da saldırdılar. Kümesten son kez yumurtaları aldım. Yetkililerden başıboş köpekler için önlem almalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Başıboş Köpekler Kümese Saldırdı: 8 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika
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