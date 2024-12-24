Antalya'da Belgesiz Nargile Sunumuna Cezası - Son Dakika
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Antalya'da Belgesiz Nargile Sunumuna Cezası

Antalya\'da Belgesiz Nargile Sunumuna Cezası

Antalya'da belgesi olmadan nargile sunan bir işletmeye 83 bin 709 lira ceza kesildi.

24.12.2024 10:16
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Antalya'da belgesi olmadan nargile sunumu yapan 1 işletmeye 83 bin 709 lira para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında faaliyet gösteren nargile kafelere yönelik jandarma ekiplerince 18 ayrı işletmeye denetim yapıldı. Denetimlerde, Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 1 bir işletmeye 83 bin 709 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Belgesiz Nargile Sunumuna Cezası - Son Dakika

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