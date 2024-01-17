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Antalya'da beton mikserinin çarptığı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Antalya'da beton mikserinin çarptığı adam feci şekilde can verdi

Antalya'nın Finike ilçesinde beton mikseri, emniyet şeridinde duran otomobilin bagajından eşya almaya çalışan adama çarptı. Kaza sonucu adam olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada, beton mikserinin sürücüsü ve otomobilde bulunan diğer kişiler yaralanmadı.

Antalya\'da beton mikserinin çarptığı adam feci şekilde can verdi
17.01.2024 - 17:46,  Güncelleme: 17:48
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Antalya'da beton mikserinin çarptığı adam feci şekilde can verdi

Kazanın duran otomobilin bagajından bir şey almak istenirken meydana geldiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde beton mikseri, emniyet şeridinde duran otomobilin bagajından eşya almaya çalışan adama çarptı. Kaza sonucu adam olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Hasyurt Mahallesi Kumluca Finike D-400 Karayolu'nun Tır Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Kumluca istikametinden Finike istikametine doğru hareket halinde bulunan 34 KY 9898 plakalı otomobil, emniyet şeridinde dörtlüleri yanar şekilde durdu. Bu sırada otomobilin bagajından bir şey almaya çalışan Doğan Gündüz'e Finike istikametine doğru seyir halinde olan M.Y.'nin idaresindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada Doğan Gündüz feci şekilde can verirken, Atilla Gündüz ile beton mikserinin sürücüsü M.Y. yaralanmadı. Mikser ise yan yatarak durabildi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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