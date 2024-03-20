Antalya\'da bıçakla yaralama ve sahtecilik şüphelileri yakalandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla yaralama ve resmi belgede sahtecilik olaylarının şüphelileri yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Meydankavağı Mahallesi'nde bir adreste bıçakla yaralama olayı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden görevlilerce, bıçakla yaralanan şahıs sağlık ekipleri vasıtası ile hastaneye intikal ettirildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şahıstan 1'i suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayın meydana geldiği adres içerisinde yapılan aramada; sahte kimlik ve farklı işlerde kullanılabileceği değerlendirilen 4 adet kimlik kartı basımında kullanılan cihaz, 2 adet renkli kart yazıcısı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çok sayıda basıma hazır kimlik kartı, kart ölçüm kesim aparatı, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli hırdavat malzemesine el konularak ikamet sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA