Antalya\'da bıçakla yaralama ve sahtecilik şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla yaralama ve resmi belgede sahtecilik olaylarının şüphelileri yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Meydankavağı Mahallesi'nde bir adreste bıçakla yaralama olayı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden görevlilerce, bıçakla yaralanan şahıs sağlık ekipleri vasıtası ile hastaneye intikal ettirildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şahıstan 1'i suç aleti ile birlikte yakalandı.
Olayın meydana geldiği adres içerisinde yapılan aramada; sahte kimlik ve farklı işlerde kullanılabileceği değerlendirilen 4 adet kimlik kartı basımında kullanılan cihaz, 2 adet renkli kart yazıcısı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çok sayıda basıma hazır kimlik kartı, kart ölçüm kesim aparatı, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli hırdavat malzemesine el konularak ikamet sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, T. A., R.E. K. ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra soruşturma devam ediyor.
Ankara'da yaşanan olayda kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan oğlu ve kocası ise hastanede tedavi altına alındı.
Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.
Kilis'te dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalınan motosiklet, Seydişehir ilçesinde polisin dikkati sayesinde 2,5 yıl sonra sahibine teslim edildi. Motosikletin şase numarasının tespit edilmesi sonucu çalıntı olduğu belirlendi. Polis, motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi açıldı ve Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Kazada TIR'ın dorsesi ile PTS devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynandığı tespit edildi. İş yerinde bulunan deliller incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. İş yeri sahibi ve sanal bahis oynayan 3 kişi gözaltına alındı.
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 11-17 Mart 2024 tarihleri arasında 18 olayda 46 düzensiz göçmen yakalandı. 12 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
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