Antalya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası polis çağırma nedeniyle çıkan tartışmada, serviste bulunan 1 çocuk babası 35 yaşındaki otel çalışanı bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.15 sularında Gazi Bulvarı Kavşağı'nda gerçekleşti. Gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracıyla, içinde dört kişinin bulunduğu bir otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobilden inen F.S., M.D., M.A. ve H.S., servis şoföründen polisi çağırmamasını istedi. Ancak servis şoförü olaya müdahale edilmesi için polisi aramak isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar servis çalışanlarına bıçaklarla saldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kavgada, 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan ve bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi, çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla önce özel bir hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kirişçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kirişçi'nin ölüm haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi ağabeyi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

Olay yerinden kaçan dört şüpheli ise polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA