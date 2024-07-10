Antalya\'da bir dairenin balkonunda yangın çıktı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında bulunan dairenin balkonunda çıkan yangın, vatandaşın ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katındaki yabancı uyruklu A.H. ile ailesinin kaldığı dairenin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu A.H. işte olduğu anlarda balkonda bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O esnada evde bulunan anne ve çocukları, panikle dışarı kaçarak yardım istedi. Binanın yanında bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek balkona uzanan hortumla yangına ilk müdahaleyi yapıp yangının büyümesini önledi. Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde çıkan yangın söndürülerek yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA