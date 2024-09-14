Bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlıkları kamerada
6 farklı hırsızlık olayı yapıp yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muratpaşa'da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayları sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirilen 6 bisiklet ve elektrikli Bisiklet hırsızlık olayının şüphelisinin aynı şahıs olduğunu tespit etti.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Bisiklet Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika
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