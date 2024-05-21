Antalya\'da bisikletli çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yaşındaki bisikletli çocuk bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Mehmet Arda C. idaresindeki 07 BCJ 672 plakalı motosiklet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki A.P.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikleti ile beraber yola savrulan A.P.Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA