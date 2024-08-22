Antalya'da Bunalıma Giren Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Bunalıma Giren Kadın Kurtarıldı

Antalya\'da Bunalıma Giren Kadın Kurtarıldı

Antalya'da bunalıma giren bir kadın, Boğaçayı Köprüsü'nden akarsuya atladı. Uzun uğraşlar sonucu 'Mavi Yengeç' adlı atık toplama deniz aracıyla kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

22.08.2024 14:08  Güncelleme: 14:25
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Antalya'da bunalıma giren kadın, Boğaçayı Köprüsü'nden akarsuya atladı. Su yüzeyinde kurtarılmak istemediğini belirterek ekiplerden kaçan kadın, uzun uğraşlar sonucu 'Mavi Yengeç' adlı atık toplama deniz aracıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşiyle ayrılma aşamasında olan Azerbaycan uyruklu Kabatur B., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Daha sonra Boğaçayı Köprüsü üzerine giden kadın, yakınlarının haber vermesi üzerine Boğaçayı'na gelen eşini görünce bir anda kendisini köprü korkuluklarından suya bıraktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O kaçtı, ekipler peşinden gitti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Boğaçayı'nın orta kısmında su yüzeyinde bulunan kadını çıkarmak için kurtarma botu istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarma botu hazırlanırken bir itfaiye eri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait "Mavi Yengeç" olarak adlandırılan su yüzeyindeki atıkları toplama aracı ile kadının bulunduğu noktaya doğru hareket etti. İtfaiye ekiplerinin kurtarma botunu hazırladığını ve kendisine doğru hareket eden Yengeç'i gören kadın, bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı. Kadının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ile kadın arasında bu kez de köşe kapmaca yaşandı.

İkna etmek kolay olmadı

Kurtarılmak istemediğini belirterek ekiplerden kaçan kadın, bir süre sonra Yengeç'e binerek kıyıya çıkartıldı. Bu sırada diğer kıyıda bulunan eşi ise yaşananlara isyan etti. Genç adam polis ekiplerine, Kabatur B'nin ailesinin kaçak göçmen olduğunu ve yakın zamanda başka birisi tarafından ihbar edildiklerini ve bundan kendisini sorumlu tuttuğunu belirtti. Ekiplere yaşananları anlatan Kabatur B'nin eşi, "Burada ağacın altında bekliyordu, konuşmak istedim. 112'yi arayınca attı bir anda kendisini suya. Ailesinin kaçak olduğunu bir başkası ihbar etmiş ama bundan beni sorumlu tutuyordu. Ben niye şikayet edeyim" dedi.

Sudan çıkartılması sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadın ve eşi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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