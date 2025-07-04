Antalya'da CHP'li Belediyeye Rüşvet Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da CHP'li Belediyeye Rüşvet Operasyonu: 34 Gözaltı

Antalya\'da CHP\'li Belediyeye Rüşvet Operasyonu: 34 Gözaltı
04.07.2025 18:15  Güncelleme: 18:22
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, CHP'li belediyeye yönelik yürütülen rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda aralarında Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, otel tadilatı ve inşaat ruhsatı ile ilgili rüşvet talep ettikleri ve sahte faturalarla yaklaşık 800 milyon TL'yi zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor. Operasyonda baklava kutusundan 110 bin Euro rüşvet çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da, CHP'li Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda bazı detaylar ortaya çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Baklava kutusundan 110 bin Euro çıktı

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri ve bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin baklava kutusu içerisinde 110 bin Euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan rüşvetle ilgili operasyon anı kameraya yansıdı. M.E.T'nin belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Ardından M.E.T'nin çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylemesi, açtığı baklava kutusundan ise 110 bin Euro çıktığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da CHP'li Belediyeye Rüşvet Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika

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