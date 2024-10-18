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Antalya'da Çiçekçi Kavgası: Komaya Giren Genç Hayatını Kaybetti

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Sosyal medya tartışması sonrası tek yumrukla komaya giren çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı hayatını kaybetti.

18.10.2024 14:37
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Tek yumrukla komalık olan çiçekçi hayatını kaybetti

Cenaze adli tıp kurumu morguna götürüldü

ANTALYA - Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin aralarında sosyal medyada fotoğraf paylaşma iddiasıyla girdiği tartışma sonucu, taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık olup beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı hayatını kaybetti. Yıldırıcı'nın cenazesi hastane morgundan alınıp adli tıp kurumu morguna sevk edildi.

Olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tek yumrukla komalık etti

Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak fotoğrafların paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya tek yumruk attı. Kıvanç Ş., yere yığılan Yıldırıcı'ya tekmeyle vurmaya devam ederken, tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam ettiği, bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştığı gözlendi.

Yumruk atan tutuklandı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kıvanç Ş. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyin ölümü gerçekleşmişti

Yoğun bakıma kaldırılan ve geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kepez Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Cenazenin yarın aileye teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çiçekçi Kavgası: Komaya Giren Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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