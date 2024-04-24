Antalya\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 60 dönümlük çalılık yandı.

Yangın, Bayat Mahallesi Domuz Çukuru mevkiinde hayvan üretim çiftliğinde ormanlık alanın yanında başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye birimi ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Hızlı yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek yangın ile ilgili bilgi veren Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Domuz Çukuru mevkiindeki hayvan üretim çiftliğinde çıkan yangın alevleri ormanlık alana sıçramış. İtfaiye, orman ekiplerimiz hızla buraya gelerek yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Hızlı yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıldı. Çıkan yangında 60 dönümlük çalılık yandı" dedi. - ANTALYA