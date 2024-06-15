Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Fettahlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aksu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçramasının ardından ise bölgeye orman ekipleri de destek olarak istendi. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 2 arazöz, 2 müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahalede bulundu.

Yangını itfaiyeye bildiren mahalle sakini Caner Çimen, arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmasına destek olduklarını ifade etti. Çimen, "Yukarıdan geliyorduk, dumanları gördük. Sondajları açtık, itfaiyeyi aradık. İtfaiyeler hemen geldi, yangın içeri doğru devam etti. İtfaiyeler söndürürken, biz de soğutma çalışmaları için destek de bulunduk" dedi.

"Vatandaşlar burada olmasa yerleşim alanları da yanardı"

Fettahlı Mahallesi sakini Mustafa Şen, "Orman yangınları nedeniyle tamamen tedirginiz. Rüzgar tarafından gelen yangının önüne geçemiyoruz, tedbir alınmalı. Daha önce yetkililere konuyu ilettik. Vatandaşlar burada olmasa yerleşim alanları da yanardı" dedi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleriyle bölgede kontrol devam ediyor. - ANTALYA