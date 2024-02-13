Antalya\'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan yaşlı çift Osman Ali Daban ve Durdu Daban itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede dumandan zehirlenen Osman Ali Daban'ın (75) hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Durdu Daban ise hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası inceleme başlatılırken, Osman Ali Daban'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA