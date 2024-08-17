Antalya'da çıkan yangında vatandaşlar evlerini kurtarmak için mücadele etti - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangında vatandaşlar evlerini kurtarmak için mücadele etti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında vatandaşlar, evlerinin yanmaması için mücadele ederken cep telefonu kamerasıyla yaşadıkları panik ve korku anbean kaydedildi.

17.08.2024 11:27
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar, bir yandan evlerinin yanmaması için diğer yandan canlarını kurtarmak için mücadele ettiler. Bazı vatandaşların alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle yaşadıkları panik ve korku cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkiindeki kırsal alanda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evlere yakın bölgede bulunan ağaçlık ve çamlık alana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi ile bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangını şiddetli olduğu anlarda alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların çabaları ve yaşadıkları korku da cep telefonlarıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında 5 dönümlük zeytinlik alan ve 0,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çıkan yangında vatandaşlar evlerini kurtarmak için mücadele etti - Son Dakika

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