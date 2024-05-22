Antalya'da Çirkinler suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Çirkinler suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Antalya\'da Çirkinler suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Antalya'da birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olaylarına karışan Çirkinler suç örgütünün 6 üyesi, bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda 4 silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Tutuklanan 5 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

22.05.2024 16:45
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Birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da bir vatandaşa yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il dışında birden fazla cinayet, silahlı tehdit, kurşunlama ve uyuşturucu ticareti olayına karışan, "Çirkinler" olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 6 üyesi, Antalya'da yaşayan vatandaşa silahlı eylem planladığı sırada gözaltına alındı. Yapılan operasyon da; 4 silah ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çirkinler suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Çirkinler suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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