Antalya'da Çobana Silahlı Saldırı! - Son Dakika
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Antalya'da Çobana Silahlı Saldırı!

Antalya\'da Çobana Silahlı Saldırı!

Aksu'da çobana yapılan silahlı saldırıda, çoban yara almazken bir keçisi telef oldu.

27.03.2025 13:35
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Antalya'nın Aksu ilçesinde keçilerini otlatan çobana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çoban yara almadan kurtulurken, mermilerin isabet ettiği bir keçisi telef oldu, bir keçisi ise yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Mandırlar-Karaçalı yolu üzerindeki otlak alanda meydana geldi. Araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çobanlık yapan Mehmet Uslu'nun üzerine doğru 5-6 el ateş edip kaçtı. Çoban olayda yara almazken, mermilerin isabet ettiği 1 keçisi telef oldu, 1 keçisi de yaralandı. Olayın ardından Mehmet Uslu, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgede delil çalışması yapan ekipler, kaçan saldırganın yakalanması için de çalışma başlattı.

"Aracın camını açarak üzerime ateş etti"

Keçilerini otlatan Mehmet Uslu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Bir beyaz araba geldi, içinden biri bana seslendi. O anda derenin başında oturuyordum. Ayağa kalktığımda araçtaki kişi camı açarak üzerime ateş etmeye başladı. Kendimi hızla tepenin arkasına attım. 6-7 el ateş etti. Bir keçim yaralandı, bir keçim ise telef oldu. Aracın sürücüsü Karaçalı tarafına doğru kaçtı. Kimin yaptığını bilmiyorum ama üzerime ateş açıldı. Neyse ki bana bir şey olmadı." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çobana Silahlı Saldırı! - Son Dakika

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