Antalya'da Çöp Atmak İçin İnen Kadına Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Çöp Atmak İçin İnen Kadına Otomobil Çarptı

Antalya\'da Çöp Atmak İçin İnen Kadına Otomobil Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp atmak için araçtan inen kadın yolcuya ve indiği araca otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan otomobil ve sürücüsü aranıyor.

26.05.2024 11:34
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp atmak için araçtan inen kadın yolcuya ve indiği araca otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 00.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 23. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koru Mahallesi istikametinden Uğur Mumcu Caddesi istikametine seyir halinde olan 53 AAE 888 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melike A. isimli kadın yolcu, yol kenarına park eden araçtan inip çöp atmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil, 53 AAE 888 plakalı araca ve kadına çarpıp kaçtı. Meydana gelen kazada, Melike A. ağır yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan otomobil tespit edildi

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kadın yolcuya ve araca çarpıp kaçan otomobilin, 07 BLV 963 plakalı Volkswagen marka Scirocco olduğunu tespit etti. Ekipler, kazanın ardından kayıplara karışan araç ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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