Antalya'da Cüzdanı Çalan Kişi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi - Son Dakika
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Antalya'da Cüzdanı Çalan Kişi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Antalya\'da Cüzdanı Çalan Kişi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Antalya'da Rabia Mutlu, bebek arabasıyla çiğ köfte alırken cüzdanını kaybetti. İçinde 4 bin TL, kimlik, ehliyet ve değerli eşyalar bulunan cüzdanını arkasından gelen bir kişi yerden alarak çiğ köfteciye girdi. Güvenlik kameralarında bu görüntüler tespit edildi. Kadın, cüzdanını geri istemek için çağrıda bulunarak şikayetçi oldu ve polise haber verdi. İyi niyetli olmadığını düşündüğü hırsıza seslendi: 'Lütfen cüzdanımı getirsin.'

17.01.2025 09:44
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Antalya'da bebek arabasıyla çiğ köfteciden çıktığı sırada içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu kadının cüzdanını, o sırada yoldan geçen bir kişi fark ederek eline aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin cüzdanı alıp çiğ köfteciye girdiği, ardından kısa bir süre sonra elinde cüzdan olmadan yoluna devam ettiği görüldü. Cüzdanı kaldırımdan alan kişiden şüphelendiğini belirten kadın, "İki gündür cüzdanımı bulmakla uğraşmaktan ayaklarım su topladı" dedi.

Olay, geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaşandı. Bebek arabasıyla bir iş yerine çiğ köfte almak için giren 42 yaşındaki Rabia Mutlu, çıkışta içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını kaldırıma düşürdü. Mutlu, cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyip yoluna devam ederken, hemen arkasından gelen siyah montlu bir kişi, cüzdanı fark edip yerden eline aldı, ardından Mutlu'nun çıktığı çiğ köfteciye girdi. Bir sür sonra söz konusu kişi yoluna devam ederken, cüzdanının yanında olmadığını fark eden talihsiz kadın, güvenlik kameralarını incelediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Mutlu, polise durumu bildirip şikayetçi oldu.

"Çiğ köftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış"

Yaşadıklarını anlatan Rabia Mutlu, "Çiğ köfte aldıktan sonra dükkandan çıkarken bebek arabasının altından cüzdanım düştü. Sonrasında siyah kabanlı biri gelip cüzdanımı alıyor. Ardından çiğ köfteciye girip çiğ köftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış. Polise ya da emniyete ulaşmıyor. Cüzdanda 4 bin liram, değerli eşyalarım, ehliyet, kredi kartı ve kimliklerim vardı. Bana ulaşmak istese ulaşabilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

"Ayaklarım su topladı"

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Mutlu, "Lütfen cüzdanımı getirsin. İki gündür ehliyet, kimlik çıkarmakla uğraşıyorum ve ayaklarım su topladı. ya bana ya da emniyete ulaştırsın. Geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. Getirmezse sonuna kadar gideceğim bu işin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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