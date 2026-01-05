Evleri yanan genç kızı anne ve babası sarılarak teselli etti - Son Dakika
Evleri yanan genç kızı anne ve babası sarılarak teselli etti

05.01.2026 17:52  Güncelleme: 17:59
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, ev sahibini ve apartman sakinlerini korkuttu. Genç bir kızın gözyaşları içinde olan anne ve babası tarafından teselli edildiği olayda, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Antalya'da bir dairenin ardiye olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın ev sahibi ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Evleri yangında zarar gören genç kız gözyaşlarına hakim olamazken anne ve babası sarılarak teselli etti.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Ters dubleks olan giriş katının ardiye olarak kullanılan alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire içerisini dumanlar kaplarken ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızı panikle kendilerini apartmandan dışarı attı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve babası sarılarak teselli etti

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından dairede duman tahliyesi yapılırken ev sahibi Halil Kösedağ'ın eşi daireye girerek kafeste bulunan muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle korktuğu görülen ev sahibinin kızı gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı anne ve babası sarılarak sakinleştirerek teselli etti. Yangının çıkışıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

