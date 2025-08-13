Antalya'da Damat Kayınpederini Hastanelik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Damat Kayınpederini Hastanelik Etti

Antalya\'da Damat Kayınpederini Hastanelik Etti
13.08.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damat, kayınpederiyle tartıştıktan sonra onu yaraladı ve serbest bırakıldı.

Antalya'da evi terk edip babaevine dönen eşinin peşinden giden damat, evde tartıştığı kayınpederini hastanelik etti. Damadının kafasını pencere camına vurduğu adamın başına 13 dikiş atılırken, damadı jandarma karakolunda verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Büğüş Mahallesi'nde 10 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 6 ay önce evlenen R.S.A., kocası H.A. yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk ederek baba ocağına döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı. Yaşanılan arbedede kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Damadının kafasını pencereye vurarak camı kırdığını ve kırılan camla boğazını kesmeye çalıştığını söyleyen Karakorkmaz, "Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı" dedi.

"Kızıma psikolojik baskı uygulanıyor"

Yaşadığı olay sonrası 2 gündür evine gidemediğini ve kızı ile oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Karakorkmaz, "Kızım R.S.A.'ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi. Gittim evlerinden hiçbir zorlama olmadan aldım kızımı. Kocası 1 gün sonra kızıma 'Eve gelme' diye mesaj atmış. Ben de bu yüzden kızımı bir daha göndermek istemedim. Ertesi gün gece saat 00.35 sıralarında beni arayarak, 'Nerdesin, çık dışarıya' dedi. Ben de evimde bekledim, dışarıya çıkmadım. O anda evde herkes uyuyordu. Saat 00.45 sıralarında H.A. eve geldi" dedi.

"Kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı"

Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, "Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı. Yerdeki kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı. Kız kardeşim beni kurtarmaya çalıştı. Daha sonra amcamın oğlu beni hastaneye yetiştirdi. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı. Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor. Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır. Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. 2 gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, antalya, Şiddet, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Damat Kayınpederini Hastanelik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:03:34. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Damat Kayınpederini Hastanelik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.