Antalya\'da Motosiklet Denetimi: 165 Sürücüye Ceza

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Antalya'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 165 motosiklet sürücüsüne toplamda 641 bin 15 TL para cezası uygulanırken, 49 motosiklet ise trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması ekipleri, 04-05 Eylül 2024 tarihlerinde motosikletlere yönelik özel denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 810 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 165 motosiklete toplamda 641 bin 015 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 49 motosiklet trafikten men edilerek otoparka teslim edildi. Ekipler, denetim esnasında 1'i hırsızlık dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 3 şahsı adli makamlara teslim etti. - ANTALYA